Centrais sindicais se unem para evento online do 1º de Maio

Depois de realizarem o primeiro ato unificado para comemorar o Dia do Trabalho, no ano passado, as nove principais centrais sindicais do País se unem novamente para mais um inédito encontro, dessa vez para o 1º de Maio on line. O evento começará às 10h e terá apresentações musicais em lives com vários artistas, assim como discursos de lideranças sindicais.

Em meio à pandemia do coronavírus, que levou boa parte da população ao isolamento, o tema do evento será “Saúde, Emprego, Renda: um novo mundo é possível com solidariedade”. A agenda de participantes será divulgada ao longo da semana. Participam as centrais Força Sindical, CUT, UGT, Nova Central, CTB, CSB, CGTB, Conlutas e Intersindical.

No ano passado, em razão da falta de recursos após o fim da contribuição sindical obrigatória, as centrais já haviam alterado o formado de seus eventos. A Força Sindical, por exemplo, abriu mão de sua tradicional festa na Praça Campo de Bagatelle onde sorteava automóveis e chegava a atrair 1 milhão de pessoas. Também foi o primeiro Dia do Trabalho em que CUT e Força Sindical estavam do mesmo lado.