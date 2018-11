Central clandestina de internet é descoberta no Rio Policiais Militares do Batalhão de Campanha encontraram hoje, na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, uma central clandestina de internet. Os equipamentos - computadores, fios e equipamentos eletrônicos - foram apreendidos. Ninguém foi preso no local. O caso foi encaminhado ao 22ª Distrito Policial.