Central das Favelas interrompe atividades no Alemão A Central Única das Favelas (Cufa), ONG criada no Rio em 1998 pelo rapper MV Bill e pelo produtor Celso Athaíde, paralisou a partir desta segunda-feira, 19, suas atividades oferecidas no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, em solidariedade ao Grupo Cultural AfroReggae, ONG que sofreu atentados e também teve que interromper ações promovidas no conjunto de favelas.