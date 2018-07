Central de 'gatonet' é fechada na Baixada Fluminense Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) estouraram nesta manhã uma central clandestina de distribuição de sinal de TV a cabo e internet no bairro Vila União, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Sérgio Aurélio Alves, proprietário do imóvel, foi preso em flagrante e autuado por distribuição clandestina de sinais de telecomunicações. A distribuidora funcionava dentro da residência dele, de acordo com os agentes.