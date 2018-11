Central do PI arrecada doações para afetados por chuva A Central de Abastecimento do Piauí (Ceapi) está promovendo uma campanha solidária para ajudar os mais de 35 mil piauienses em situação de emergência por conta dos alagamentos. A iniciativa foi da equipe de psicologia da Ceapi e está arrecadando alimentos não perecíveis, roupas, lençóis, medicamentos, colchões ou quaisquer outros objetos que sejam úteis às famílias que estão desabrigadas em Teresina e cidades do interior do Piauí. As doações estão sendo recolhidas na sede do programa Mesa Voluntária, ao lado da Associação dos Usuários e Permissionários da Ceapi (Assucepi), em Teresina, das 7h30 às 13h30.