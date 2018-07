Central jurídica é inaugurada em complexo no Rio

Um ônibus itinerante também oferecerá serviços jurídicos nas favelas do Complexo da Penha. A estimativa é de que o projeto "Justiça Aqui" atenda cerca de 500 mil pessoas nas duas regiões. "Nesses moldes é o primeiro do país. É um modelo completo, cuja experiência, se for bem sucedida, poderá ser implantada em outras comunidades", afirmou o ministro Cezar Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que participa da iniciativa junto com os tribunais do Estado.

Pouco depois do final da inauguração, uma perseguição policial terminou a poucos metros da base do Exército, que sediava o evento. Segundo a polícia, dois homens roubaram uma Fiorino carregada com material de informática e levaram o motorista como refém. Na Avenida dos Democráticos, a 1,3 km do evento, os criminosos furaram uma blitz da polícia. Houve troca de tiros e viaturas da PM seguiram o veículo. Na Avenida Itaoca, um assaltante saiu do carro e foi preso na mesma rua onde aconteceu a cerimônia. O comparsa dele fugiu e libertou o refém alguns metros depois. Ninguém ficou ferido.

Além de Peluso, estavam na sede da Força de Pacificação o ministro da Defesa, Nelson Jobim, o governador do Rio, Sergio Cabral e o secretário de Segurança Pública do Estado, José Mariano Beltrame. O ministro da Defesa não ouviu os disparos e antes da confusão afirmou que o Exército permanecerá no Complexo do Alemão até a instalação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). "Uma coisa é certa: nós não sairemos daqui enquanto não tiver a substituição simultânea e paralela com a força pública estadual", disse Jobim. Tropas do Exército se revezam na ocupação do conjunto de favelas desde dezembro de 2010.