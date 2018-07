Central telefônica do TRE sofreu sobrecarga em SP

De acordo com a chefe da assessoria de comunicação do TRE, Eliana Passarelli, a central teve dificuldade em atender toda a demanda. Ela atribuiu este aumento pela busca do serviço à mudança da localização de 73 seções eleitorais na cidade de São Paulo. "São mudanças pontuais. Isso deixa uma demanda maior para a central e realmente ela não aguenta e sobrecarrega. É normal em um Estado com cerca de 30 milhões de eleitores", justificou.

Apesar dos relatos de que o site da instituição também apresentou problemas de acesso, a assessora negou problemas. "Tentamos acessar o site e conseguimos", argumentou.