Centrão escolherá candidato a presidente da Câmara por meio de prévias

BRASÍLIA – O Centrão - grupo de 13 partidos liderado por PP, PSD e PTB - deverá escolher o candidato do bloco à presidência da Câmara por meio de prévias, afirmou nesta terça-feira, 22, o líder do PTB na Casa, deputado Jovair Arantes (GO), um dos que devem concorrer à indicação. Segundo o parlamentar, a data e as regras das prévias devem ser escolhidas na próxima quinta-feira, 1.º. “Está caminhando fortemente para ser prévia”, disse.

Nesta terça-feira, os líderes do Centrão participaram de almoço no apartamento de Arantes em Brasília para discutir sobre sucessão. Segundo o deputado, o líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), não participou do encontro. “Poupamos ele. Como a gente não quer que o governo se meta, então não se meta aqui nem se meta lá (a favor da reeleição do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM-RJ)”, disse.

Outro nome do Centrão que também deve disputar as prévias, o líder do PSD na Câmara, Rogério Rosso (DF), afirmou que, antes de fechar as regras das prévias, os líderes ainda vão tentar chegar a um consenso, na próxima reunião do grupo, em torno dos parlamentares que mostrarem interesse em disputar. "Cada partido coloca seu nome. Se não tiver consenso em um nome, fazemos prévias", afirmou.