Centro administrativo da BA é liberado aos funcionários Os funcionários das secretarias de governos, de sedes de estatais e dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo da Bahia puderam voltar ao trabalho hoje, com a liberação do acesso deles ao Centro Administrativo da Bahia. O acesso, de veículo ou a pé, é liberado pelos militares do Exército, que cerca a área desde ontem, mediante a comprovação do trabalho no local, com crachá.