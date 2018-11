Centro Cultural Niemeyer é fechado na Espanha Inaugurado em março, o Centro Niemeyer, em Avilés, na Espanha, fechou anteontem suas portas ao público. "Foi uma questão política", diz Jair Rojas Valera, que desenvolveu com o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer o projeto e a construção do complexo cultural. "Entrou um governo de direita em Astúrias. Vão colocar uma nova direção no centro", diz Valera. Na quinta-feira, quando Oscar Niemeyer vai completar 104 anos, o então diretor da instituição, Natalio Grueso, e sua equipe deixarão formalmente seus cargos.