Centro da Embrapa organiza prova de leite Criadores das raças gir, indubrasil, sindi e guzerá podem inscrever novilhas com parições previstas até outubro na prova de produção de leite organizada pelo Centro de Transferência de Tecnologias das Raças Zebuínas com Aptidão Leiteira (CTZL), da Embrapa. A prova, com início previsto para outubro, irá durar um ano. A avaliação das matrizes leiteiras visa a identificar animais de alto potencial genético. Tel. (0--61) 3388-9807.