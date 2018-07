Centro de cassinos chinês, Macau tem novo líder

Chui era candidato único na ex-colônia portuguesa, e seu nome ainda precisa do apoio formal de um comitê eleitoral com 300 integrantes.

Os 500 mil habitantes de Macau não têm participação direta na escolha do seu líder. A região foi devolvida ao comando da China em 1999, dois anos depois da ex-colônia britânica de Hong Kong.

Com as dificuldades do setor de jogos de azar, agravadas pelas restrições de Pequim às visitas de turistas chineses, Chui terá a missão de desenvolver o mercado de cassinos e reverter a imagem associada à corrupção da última administração.

(Reportagem de James Pomfret)