Centro de conciliação tenta aliviar varas judiciais Há um ano foi criado o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusp), com o objetivo de desafogar os juizados especiais e a Justiça comum. As informações são colhidas de forma simples. E quem negocia com as partes não é exatamente um juiz, mas um mediador com formação em conciliação.