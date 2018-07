Centro de Exposições Imigrantes tem nova concessão

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) já autorizou a assinatura do contrato, que será realizada nesta quarta-feira à tarde, no Palácio dos Bandeirantes, pelo secretario de Planejamento do Estado, Julio Semeghini, e o presidente da GL no Brasil, Arthur Repsold. Em junho, a empresa francesa já havia oferecido a melhor proposta, mas o Consórcio Agrocentro Imigrantes entrou com um recurso pedindo o detalhamento da proposta concorrente. Após esse período, o processo de licitação foi fechado no dia 5 de julho. "Além da maior proposta, após a fase do recurso, a GL cumpriu os requisitos, de fazer o seguro da área e depositar 9% do total dos recursos para o governo, por isso vai poder assinar o contrato", explicou a secretária-adjunta de Planejamento, Cibele Franzese.

De acordo com Cibele, a GL Events, além da outorga que será paga, terá que investir aproximadamente R$ 300 milhões no local durante os 30 anos de concessão. "Nós queríamos ampliar e modernizar o Centro de Exposições Imigrantes. Nossa principal preocupação era trazer de volta para São Paulo eventos que o Estado estava perdendo para o Rio de Janeiro, ou Buenos Aires, por exemplo, por falta de espaço", afirmou, ressaltando que nos primeiros 30 meses de concessão o vencedor já terá que entregar parte das reformas.

O projeto ampliou a área de concessão do local de 213 mil metros quadrados para 331 metros quadrados. A proposta prevê a construção de um novo pavilhão, a ampliação do centro e a criação de um hotel. Segundo Cibele, a experiência da GL Events, que opera o Rio Centro e tem sede na capital fluminense, vai ajudar a tornar o Centro de Exposições Imigrantes o maior da América Latina.