Centro de hospital da UFRJ retoma cirurgias amanhã As cirurgias no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Ilha do Fundão, zona norte da cidade, voltarão a ser realizadas amanhã. O centro cirúrgico foi fechado no dia 6 deste mês por sugestão da Superintendência de Vigilância Sanitária (Suvisa). Os procedimentos ficariam suspensos até que obras de correção da estrutura física do setor fossem concluídas.