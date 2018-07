Centro de pesquisa dá infraestrutura básica para a ciência O estudos em Pemuteran são uma iniciativa do Centro de Pesquisas sobre Biodiversidade da Indonésia (IBRC), criado em junho de 2010 com recursos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid). Instalado na Universidade Udayana, em Denpasar, capital de Bali, o centro tem a meta de dar infraestrutura básica de pesquisa e capacitar alunos e professores a produzir ciência de alto nível, com foco inicial na biodiversidade marinha.