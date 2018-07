Centro de reabilitação no AM faz 4 anos Neste mês, o Centro de Reabilitação do Peixe-Boi Amazônico completa quatro anos. Iniciativa do projeto Conservação de Vertebrados Aquáticos Amazônicos do Instituto Mamirauá, patrocinada pela Petrobrás, ele funciona em uma estrutura flutuante no Lago Amanã, em Maraã (a 650 km de Manaus), e abriga sete peixes-boi em reabilitação. Em maio, Piti, primeiro filhote reabilitado, voltará à natureza./KARINA NINNI, com AGÊNCIAS