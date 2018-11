Centro de SP entra em estado de atenção por chuva

Na zona leste da cidade, a chuva é moderada entre a Mooca, Aricanduva e Vila Formosa e nos demais bairros chove fraco, segundo o CGE. Na zona norte, a precipitação é fraca, com pontos moderados entre Santana, Vila Maria e Vila Guilherme. Já na zona oeste, chove moderado entre Barra Funda e Pinheiros e, na zona sul, há precipitação apenas entre a Vila Mariana e Jabaquara.

Até as 20h10, a estação do Rio Tietê (São Miguel Paulista/Guarulhos) registrava 50,9mm de precipitação hoje, segundo a CGE. Na região da Consolação choveu 31,8mm e, no Jardim Pantanal, 44,2mm. De acordo com os meteorologistas do CGE, a tendência é de que as chuvas percam intensidade na próxima hora.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registra três pontos de alagamento na cidade. No acesso da Avenida Doutor Arnaldo à Rua da Consolação, sentido centro, no cruzamento da Avenida Brasil com a Alameda Gabriel Monteiro da Silva e no cruzamento da Avenida Rebouças com a Rua Henrique Schaumann.