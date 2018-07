Centro de SP lidera em roubo e periferia em assassinato

Conforme os dados, a periferia da zona sul se consolida como a região mais violenta da cidade, apesar de registrar taxas muito menores que em anos anteriores. Os distritos do Parque Santo Antônio (17 vítimas), do Campo Limpo (11) e do Capão Redondo (9), todos na zona sul, ocupam os três primeiros lugares no ranking de homicídios.

Os distritos de Santa Ifigênia e Sé, no centro, lideram o ranking de roubos. São lugares de comércio intenso e tiveram, respectivamente, 769 e 666 casos. Os bairros de periferia, no entanto, também apresentam taxas elevadas. Capão Redondo, na zona sul, aparece logo em terceiro lugar, com 623 casos.

Ao longo do ano, o governo do Estado pretende divulgar mensalmente os índices de criminalidade. "A divulgação passa a ser mensal e por distrito policial. São 93 distritos na capital e mais de 1.300 em todo o Estado. É transparência absoluta", disse ontem o governador Geraldo Alckmin (PSDB). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.