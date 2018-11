Centro de Zoonoses promove festa de adoção em SP

Durante o evento, os organizadores promovem o "test-dog". O nome é uma alusão ao test-drive, feito com carros. Os candidatos a adotantes poderão participar de um passeio, dentro das dependências do CCZ. Os gatos ficarão disponibilizados no espaço solário com brinquedos e arranhadores.

A festa tem também comemoração doo aniversário de dois anos do projeto "Cãominhada", através do qual voluntários passeiam aos domingos com os cães abrigados nos canis. Haverá ainda a exposição de fotos "Cuida bem de mim", da fotógrafa Tizia Ditullio, que registrou vários momentos de funcionários, voluntários e passeadores durante os domingos de Cãominhada.

Os animais disponíveis para adoção são vacinados, esterilizados, microchipados, tratados contra pulga e carrapato e vermifugados. Os interessados devem levar coleira para os cães e caixa de transporte para gatos, além de documentos pessoais como CPF, RG e comprovante de residência. A taxa referente a adoção é de R$ 15,25, e o RGA, o Registro Geral do Animal, é emitido na hora. O CCZ fica na Rua Santa Eulália, 86, em Santana, zona norte, próximo ao Campo de Marte. A festa vai acontecer das 10 horas às 16 horas.