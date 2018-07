Centro do País deve ter dia de baixa umidade do ar A baixa umidade persiste no centro do País e a chuva deve atingir parte da Região Sul hoje, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A massa de ar seco irá predominar sobre grande parte do Centro-Oeste, no sul da região amazônica, no sul do Maranhão, no Piauí, no oeste da Bahia e de Minas Gerais e no norte e no oeste do Estado de São Paulo, onde a umidade relativa do ar ficará baixa no período da tarde.