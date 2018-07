Centro em SP terá banco com material genético Os pesquisadores do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) querem popularizar o conceito de ciência translacional. A expressão se refere à integração de diversas frentes de pesquisa sobre câncer desenvolvidas pela Universidade de São Paulo (USP) e outras instituições em torno de um biobanco, um grande estoque de materiais biológicos de pacientes com câncer atendidos na instituição.