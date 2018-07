Centro-esquerda italiana vence eleição na Câmara; Senado tem impasse

Depois que 99,9 por cento das urnas foram apuradas, a centro-esquerda liderava a centro-direita por cerca de 125 mil votos na câmara baixa.

Mas o Senado era uma história diferente. A centro-esquerda ganhará mais assentos do que a centro-direita, mas ficou aquém de uma maioria, mesmo numa coligação com a ajuda do primeiro-ministro Mario Monti, que está de saída do cargo.

Como ambas as Casas são necessárias para aprovar leis, a centro-esquerda precisaria do apoio do Movimento 5 Estrelas, do comediante Beppe Grillo, ou da centro-direita de Silvio Berlusconi para aprovar leis, atualmente uma perspectiva improvável.

Se nenhum acordo for alcançado, uma nova votação poderá ser convocada.

(Reportagem de Steve Scherer)