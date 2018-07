Centro-esquerda lidera eleição italiana, diz pesquisa boca-de-urna

A coalizão de centro-direita liderada pelo ex-premiê Silvio Berlusconi ficou com 29 por cento dos votos na Câmara e 31 por cento no Senado, segundo a pesquisa, enquanto o Movimento 5 Estrelas, do comediante Beppe Grillo teve 19 por cento na Câmara e 16,5 por cento no Senado.

O partido centrista, do atual premiê tecnocrata Mario Monti, ficou com 9,5 por cento na Câmara e 9 por cento no Senado, de acordo com a pesquisa.

(Reportagem de James Mackenzie)