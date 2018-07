Centro histórico de Piracaia, em SP, é tombado

Na terça-feira, a presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (Condephaat), Fernanda Bandeira de Mello, estará na cidade para anunciar o tombamento à prefeitura. O parecer técnico analisado pelo Condephaat explica que a coesão do conjunto permite compreender a história da ocupação das cidades paulistas em um curto percurso.

A resolução protege as praças Santo Antônio e Júlio de Mesquita, que abrangem a Igreja Santo Antônio, o Antigo Teatro e Cinema Sant'' Áurea, o edifício que abriga o Centro Cultural Walter Puccinelli (antiga Câmara Municipal), e outros seis imóveis localizados no conjunto. Também ficam tombados a Igreja do Rosário, o antigo Fórum e Cadeia, a estação da Estrada de Ferro Bragantina e outras três residências.

Com a medida, qualquer intervenção nos elementos tombados e em seu entorno devem ser aprovadas previamente pelo Condephaat. Os conselheiros levaram em conta o rápido processo de descaracterização do conjunto para acelerar a medida de proteção.

Algumas edificações, como a igreja do Rosário e a matriz de Santo Antonio, receberam proteção integral, ou seja, nenhum detalhe da construção pode ser alterado sem licença do órgão. A matriz foi inaugurada em 1871 e, além das paredes mestras em taipa, mantém no interior os retratos de todos os papas da Igreja católica.

Piracaia é a décima terceira cidade paulista a ter o centro histórico tombado. As outras são Amparo, Araraquara, Bananal, Cananéia, Carapicuiba (Aldeia), Espírito Santo do Pinhal, Iguape, Iporanga, Itu, Santana de Parnaíba, São Luís do Paraitinga e São Sebastião.