Centro-norte do País terá pancadas de chuva

O calor e a umidade continuarão provocando pancadas de chuva localmente fortes em áreas do Norte e do Centro-Oeste, no Triângulo Mineiro, noroeste de São Paulo, grande parte do Maranhão, norte do Piauí e noroeste do Ceará.

Pancadas de chuva com menor intensidade ocorrerão, principalmente, a partir da tarde no norte de Minas, nas demais áreas do Ceará, no Rio Grande do Norte e sul da Bahia. Na Paraíba, Alagoas, Sergipe, maior parte da Bahia, no nordeste de Santa Catarina, leste do Paraná, em São Paulo e sul de Minas, o sol aparece entre poucas nuvens.

Já no Espírito Santo e Rio, a nebulosidade será mais intensa com uma pequena possibilidade de chuva ao longo do período. No Rio Grande do Sul, e grande parte de Santa Catarina e do Paraná, o sol predominará. Porém há chance da ocorrência de neblina nessas áreas, bem como no Estado de São Paulo. As informações são do CPTEC.