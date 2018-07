Centro-Oeste e Sudeste terão 3ª feira de tempo seco

A passagem de uma frente fria deixará o dia com chuva no sul do Rio Grande do Sul e provocará pancadas de chuva nas demais áreas do estado, e com menores chances no extremo sudeste de Santa Catarina. O tempo ficará instável, com aberturas de sol e chuva a qualquer hora, no litoral leste nordestino. Na faixa leste da região, haverá muitas nuvens. Pode haver pancadas de chuva provocadas pelo calor e pela umidade em grande parte do Amazonas, em Roraima, leste do Amapá, norte do Pará e do Maranhão.