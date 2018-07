Centro-sul tira parte do atraso na moagem de cana

Até o final da primeira quinzena deste mês, havia uma queda de 22 por cento na moagem. No relatório anterior da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), até a segunda quinzena de junho, o atraso ante 2011 era de 28 por cento no processamento.

Chuvas acima da média em maio e junho atrasaram os trabalhos das usinas. As precipitações diminuíram em julho, permitindo o acesso das máquinas e de trabalhadores aos canaviais.

No acumulado da safra 2012/13, até 16 de julho, a Unica registrou moagem de 170,56 milhões de toneladas de cana, 22 por cento abaixo das 218,3 milhões de toneladas que haviam sido processadas no mesmo período da safra 2011/12.

A recuperação reduz as perspectivas de que sobre cana em pé, sem ser colhida, ao fim da safra, possibilidade levantada recentemente por alguns especialistas. No início da semana, um representante da Unica havia dito à Reuters que os dados não apontavam que o setor deixaria de colher o planejado.

AVANÇO QUINZENAL

A primeira quinzena de julho também foi a primeira nesta safra 2012/13 em que houve mais moagem que no mesmo período do ano anterior.

Na primeira metade do mês, as usinas também destinaram mais cana para a produção de açúcar (50,2 por cento), o que não acontece no acumulado da safra, que registra 52,7 por cento da matéria-prima indo para etanol.

No período de duas semanas, foram processadas 42,2 milhões de toneladas, uma elevação de quase 4 por cento frente a primeira quinzena de julho de 2011.

Apesar desse aumento no volume de cana, a primeira quinzena de julho registrou menor produtividade industrial. Cada tonelada de cana rendeu 6,2 por cento menos etanol e 1,9 por cento menos de açúcar, na comparação com a mesma quinzena em 2011.

A explicação está na menor concentração de açúcar recuperável (ATR).

"O excesso de chuvas observado em maio e junho prejudicou a qualidade da matéria-prima", disse a Unica.

"O ATR final (da safra) poderá atingir cerca de 135 kg por tonelada de cana, valor 5 kg menor quando comparado à nossa primeira estimativa", afirmou o presidente interino da Unica, Antonio de Padua Rodrigues, em nota.

AÇÚCAR

As usinas mexeram no mix de produção, elevando a proporção de açúcar para maximizar os lucros (o adoçante remunera mais que o biocombustível) e diminuindo a de etanol. Com isso conseguiram reduzir de maneira considerável o atraso da fabricação do adoçante.

O processamento de açúcar na safra 2012/13 somou 9,32 milhões de toneladas até 16 de julho, 22 por cento atrás do acumulado no mesmo período safra anterior.

No levantamento anterior, a queda era de 29 por cento.

Nos primeiros quinze dias de julho foram fabricadas 2,63 milhões de toneladas de açúcar, quase um terço de toda a produção da atual safra e 2 por cento a mais do que no mesmo período do ano anterior.

ETANOL

A produção total de etanol no acumulado da safra 12/13 atingiu 6,42 bilhões de litros até a segunda semana de julho, 26,4 por cento atrás da produção no mesmo período de 11/12.

Já o volume de etanol comercializado no acumulado da safra ficou em 5,55 bilhões de litros, 10,82 por cento abaixo do volume vendido no mesmo período de 2011.

(Por Gustavo Bonato)