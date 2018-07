Centros vão resolver conflitos entre vizinhos em SP A Prefeitura de São Paulo vai criar um centro de mediação de conflitos como brigas entre vizinhos por causa de som alto ou lixo na rua. Até o fim do ano, os paulistanos do Campo Limpo, da Vila Mariana e do Parque Ibirapuera (todos na zona sul da cidade) e da Sé (centro) terão espaços novos para discutir a solução de seus problemas.