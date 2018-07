Centrovias, da Arteris, obtém liminar para reajuste integral de pedágios em SP

A concessionária de rodovias Arteris informou que sua controlada Centrovias obteve liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo para o reajuste integral previsto em contrato para as tarifas de pedágio no Estado.

"O índice de reajuste aplicado é de 6,3749 por cento e está de acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) registrado no período", informaram as empresas. As tarifas serão reajustadas a partir da meia-noite de sexta-feira.

O governo de São Paulo reajustou o valor de tarifas de pedágio de rodovias concedidas no Estado abaixo do nível estabelecido em contratos para a maioria das concessionárias.

(Por Priscila Jordão; Edição de Luciana Bruno)