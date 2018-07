CEO da Airbus diz que vendas do novo A330 apoiam decisão de investimento

O presidente-executivo da Airbus disse que as vendas de seu mais novo jato nos dois primeiros dias de feira do setor que acontece na Inglaterra apoiam a decisão do grupo de investir no modelo.

"Mais de 100 (aviões) A330neos já no segundo dia é um bom começo para este novo membro da família", disse ele à Reuters nos bastidores da feira, em Farnborough.

A Airbus apresentou o novo avião na segunda-feira e já assinou três contratos com empresas de leasing de aeronaves e acertou outro com a companhia aérea asiática de baixo custo AirAsia.

Enders disse que esse era um bom negócio para os acionistas, embora a Airbus tenha que lidar com custos de desenvolvimento para o A330neo entre 2015 e 2017, com um impacto de cerca de 70 pontos base na meta de retorno de vendas do grupo para 2015.

"Estávamos convencidos de que fizemos isso a um preço aceitável e recebendo um bom valor para os nossos acionistas", disse Enders. "Eu acho que atingimos o equilíbrio certo."

Respondendo críticas da Boeing sobre o jato novo, ele disse que a Boeing também tinha previsto que a versão nova do A320 não iria emplacar.

"A reação do nosso concorrente ao A320 era de que se tratava apenas de fogo de palha, mas hoje nós já vendemos mais de 3.000 dos A320neos até agora", disse ele.

(Reportagem de Victoria Bryan)