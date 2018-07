CEO da Apple chama processo de acionista de show midiático

Cook disse que o Conselho da Apple está em "discussões muito ativas" sobre como compartilhar mais com acionistas os seus 137 bilhões de dólares em caixa e disponibilidades.

Einhorn está processando a Apple como parte de um esforço mais amplo para conseguir que a empresa compartilhe mais de seu dinheiro com investidores.

O gestor de fundos quer que a fabricante do iPhone emita ações preferenciais perpétuas que paguem dividendos aos acionistas existentes, argumentando que tal instrumento seria superior aos dividendos convencionais ou a programas de recompra de ações.

Cook também falou sobre a estratégia da Apple de aquisições, dizendo que a empresa analisou mais de uma grande compra que acabou não sendo levada adiante.

Segundo ele, se a tecnologia for compatível com a estratégia da companhia, a Apple poderá fazer uma aquisição no futuro. "Nós não sentimos a pressão para sair e adquirir receita", ressaltou.

(Reportagem adicional de Jennifer Saba, em Nova York)