CEO da Microsoft espera que Windows Phone 'deslanche rapidamente'

"Com o trabalho que fizemos com a Nokia, HTC, Samsung e outros, existe agora uma oportunidade para criar um terceiro participante realmente forte no mercado de smartphones", disse Ballmer no evento de lançamento do sistema operacional do Windows Phone 8 em Israel, se referindo às plataformas Android, do Google, e iOS, da Apple.

"Nós ainda somos relativamente pequenos... Espero que o Windows Phone deslanche rapidamente", disse Ballmer.

O presidente-executivo disse que a Microsoft vai fazer mais publicidade com o Windows 8, seu tablet Surface e com o Windows Phone do que com qualquer outro produto na história da companhia.

(Por Tova Cohen e Steven Scheer)