CEO da Vale diz que preços do minério vão se recuperar nos próximos meses Os preços do minério de ferro provavelmente vão subir nos próximos meses, com produtores ineficientes deixando o mercado e algumas minas tendo exaurido sua capacidade de produção, disse o presidente-executivo da Vale, Murilo Ferreira, em conferência com jornalistas nesta quarta-feira.