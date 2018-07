O lucro da Vale em 2012 despencou 74,2 por cento em relação ao resultado de 2011, em meio a preços mais baixos do minério de ferro ao longo do ano passado e a fatores contábeis e extraordinários que resultaram em prejuízo de mais de 5 bilhões de reais no quarto trimestre.

(Reportagem de Sabrina Lorenzi; Texto de Laiz Souza)