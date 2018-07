CEO do eBay receberá pacote de US$23 mi após separação do PayPal

O presidente-executivo do eBay, John Donahoe, obterá um pacote de remuneração de saída no valor estimado de 23 milhões de dólares depois de a companhia se separar da unidade de pagamentos PayPal no ano que vem, segundo apontado em um documento entregue ao órgão regulador do mercado na quinta-feira.

O vice-presidente operacional da companhia, Bob Swan, receberá um pacote de saída no valor de cerca de 12 milhões de dólares. Os números podem mudar dependendo da performance da ação do eBay no ano que vem.

Tanto Donahoe quanto Swan disseram que deixarão seus cargos atuais em setembro, quando o eBay anunciou sua planejada separação do PayPal.

"O pacote de transição de John está ligado intimamente com a performance da companhia durante o período de separação e o preço de sua ação no momento da separação", disse a porta-voz do eBay Amanda Miller em comunicado.

Os termos foram aprovados pelo Conselho de Administração do eBay em 15 de dezembro. Outros executivos também podem deixar a companhia após a separação de sua divisão de marketplace do PayPal. Esses outros executivos receberão benefícios incluindo um pagamento em dinheiro equivalente a 1,5 vez seu salário base anual, disse o documento.