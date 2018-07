CEO do Facebook promete US$120 milhões a escolas de São Francisco O fundador e presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, e a mulher dele, Priscilla Chan, prometeram doar 120 milhões de dólares a escolas da região da baía de São Francisco, nos EUA, para ajudar as comunidades marginalizadas, escreveram em um artigo publicado no San Jose Mercury News.