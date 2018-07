Cerca de 1,4 mi de veículos devem deixar SP no feriado Cerca de 1,4 milhão de veículos devem deixar a capital paulista durante feriado prolongado de Corpus Christi, entre amanhã e domingo. A estimativa é da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que vai implantar a Operação Estrada no período com o objetivo de garantir segurança, fluidez do tráfego e mobilidade dos motoristas e pedestres em locais com aumento do fluxo de veículos, em especial nos acessos às rodovias.