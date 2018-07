Cerca de 1,4 mi de veículos devem sair de SP no feriado

Cerca de 1,4 milhão de veículos devem sair de São Paulo neste feriado prolongado da Semana Santa. Para garantir a segurança e a fluidez do trânsito, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitorará o movimento na região dos terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara. Além disso, guinchos serão mantidos em pontos estratégicos nos principais corredores da capital, para facilitar eventuais remoções.

Veja também:

Acompanhe a situação do trânsito no blog

A CET recomenda aos motoristas que evitem viajar das 14 às 22 horas da quinta-feira, 9, e entre 6 e 13 horas de sexta, 10. As viagens devem ser programadas, preferencialmente, para o período das 22 às 6 horas. A CET relembra as pessoas da necessidade de utilizar o cinto de segurança, inclusive no banco de trás, e de checar previamente os equipamentos de segurança do veículo. Informações sobre o trânsito podem ser obtidas no fale com a CET: 1188.

Litoral

De 185 a 340 mil veículos deverão passar pelo Sistema Anchieta-Imigrantes rumo à Baixada Santista, no litoral paulista, no feriado. A estimativa é da Ecovias, administradora das estradas. A Operação Descida, 7 por 3, será adotada às 15 horas de quinta-feira, 9, e se estenderá até as 2 horas de sexta, 10. O esquema consiste na utilização nas duas pistas da Anchieta e da sul da Imigrantes no sentido litoral e a norte desta última no sentido capital.

A operação também valerá para o período das 7 às 14 horas de sexta. Para facilitar o retorno do feriado, a partir das 9 horas de domingo, 12, a Ecovias destinará as duas pistas da Imigrantes e a norte da Anchieta para o acesso à capital paulista. Esse esquema, 8 por 2, será mantido até as 2 horas de segunda, 13. Os horários das operações poderão ser alterados, conforme o volume de tráfego registrado nas rodovias.