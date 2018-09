Cerca de 1 mi passa pela Rua 25 de Março no feriado Cerca de 1 milhão de pessoas passaram ontem pela Rua 25 de Março, na região central da capital paulista, segundo estimativa da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Antecipando as compras de Natal e aproveitando o feriado do Dia da Consciência Negra, paulistanos e turistas lotaram o principal centro comercial popular da cidade e disputaram espaço com camelôs e GCM, que realizou mais de cem apreensões. Com um trecho da via interditado para o tráfego de veículos pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) desde o início da semana, ambulantes aproveitaram e tomaram a 25 de Março, dificultando a movimentação dos consumidores, que se espremiam nas calçadas em frente às lojas. Segundo a São Paulo Turismo (SPTuris), é no final do ano que a região recebe o maior número de visitantes de fora do município. O turismo de compras na região, que recebe em média 800 turistas por dia, movimenta mensalmente cerca de R$ 43 milhões. As informações são do Jornal da Tarde.