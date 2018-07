Cerca de 1 milhão de alunos da pré-escola nos Estados Unidos receberam diagnóstico errado de déficit de atenção com hiperatividade e tomaram remédios.

Na realidade, eram só garotos distraídos. O autor do estudo afirma que as prescrições representaram gastos de US$ 320 milhões a US$ 500 milhões. O principal remédio usado foi a Ritalina.