Cerca de 100 pessoas ficaram desalojadas

A partir do fim da tarde, alguns moradores procuraram a Defesa Civil para que fossem acompanhados às suas casas, a fim de retirar pertences, A dona de casa Fátima de Oliveira Vieira disse que preparava o almoço quando a explosão aconteceu. "Ia me mudar daqui no sábado, agora, se me deixarem entrar, me mudo amanhã (hoje) mesmo", disse ela, enquanto lamentava ter estendido mais cedo as toalhas no varal.

Até as 20h30 de ontem, momento em que as buscas por vítimas se encerraram, 23 famílias haviam procurado a Defesa Civil, informando que seriam abrigadas por parentes. A quem precisasse, a prefeitura afirmou que colocaria à disposição o Estádio Bruno José Daniel. Ninguém, no entanto, solicitou abrigo.

Após o fim oficial das buscas, as autoridades pretendiam continuar a remoção dos entulhos, mesmo durante a madrugada. Mas, logo em seguida, decidiu interromper os trabalhos, para não prejudicar ainda mais a população.

A prefeitura retomaria as remoções hoje pela manhã. Somente após a conclusão dessa etapa, haverá vistoria técnica nas residências, para que se decida ou não pela interdição.