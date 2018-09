Cerca de 100 protestam contra licença para CSA no Rio Cerca de 100 pessoas participaram hoje de uma manifestação em frente ao prédio da Secretaria Estadual do Ambiente (Sea) do Rio de Janeiro contra a concessão da licença definitiva de operação à Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, acusada de causar danos ambientais e sociais na região. O secretário do Ambiente, Carlos Minc, não estava no prédio, e uma comissão formada por representantes de moradores e pescadores do bairro foi recebida por técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).