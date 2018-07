Cerca de 150 pessoas protestam contra a Copa no Rio

Parte dos manifestantes distribui panfletos para as pessoas que caminham na orla e recolhe assinaturas para um abaixo-assinado contra a Copa no Brasil. Há "black blocs" no local, em pequena quantidade. O manifestante que costuma se fantasiar de Batman participa do protesto, assim como o que imita o Coringa, um dos inimigos do super-herói norte americano.

Equipes da Polícia Militar (PM) estão na área do hotel. Até agora não houve problemas. A PM conta com o apoio de um helicóptero, que está sobrevoando a praia de Copacabana, bastante cheia devido ao sábado ensolarado. Grades de ferro foram colocadas na frente do hotel, que espalhou seguranças pela calçada.

A manifestação em frente ao Copacabana Palace faz parte de uma série de protestos convocados para ocorrer nas principais cidades brasileiras contra o Mundial de futebol.