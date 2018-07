Cerca de 193 mil devem passar pelas rodoviárias de SP

Amanhã, os passageiros encontrarão os terminais cheios entre o período da manhã e as 13 horas. A Socicam recomenda aos usuários que comprem as passagens de forma antecipada e que cheguem ao terminal com uma hora de antecedência.

Aproximadamente 1,7 milhão de veículos deve deixar a capital paulista em direção ao litoral e ao interior do Estado, segundo estimativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A Operação Estrada - com o objetivo de aumentar a segurança e a fluidez do tráfego - será realizada nos principais horários previstos para os veículos se dirigirem às estradas (nesta tarde e amanhã, nos períodos da manhã e da tarde). Na volta, a operação ocorre no domingo, no período da manhã e da tarde, e na segunda-feira, no período da manhã.