Cerca de 200 já estão reunidos para protesto em SP Cerca de 200 manifestantes já estavam reunidos por volta das 10 horas na Praça Oswaldo Cruz, no início da Avenida Paulista, região central de São Paulo. Eles se preparam para uma manifestação pela redução da jornada de trabalho para 40 horas por semana, pela garantia do emprego em empresas que tenham recebido financiamento público e pela defesa dos direitos sociais. A manifestação faz parte de uma mobilização nacional de seis centrais sindicais e entidades sociais, entre elas o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Um grupo de 300 sem-terra também deixou pela manhã o Estádio do Pacaembu, onde está acampado, para se unir ao protesto.