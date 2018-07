Cerca de 200 mil já se inscreveram para a JMJ

O Comitê Organizador Local (COL) dispõe de 250 vagas para hospedar os participantes vindos de fora - de outras cidades do Brasil e de 165 países dos cinco continentes.

O arcebispo do Rio, d. Orani João Tempesta, informou nesta quarta-feira, 17, ao plenário da 51ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em Aparecida (SP), que o número de inscrições deverá disparar nos próximos dois meses porque a maioria dos interessados só confirma presença na última hora. Pelas estimativas do COL, os participantes chegarão a 2,5 milhões, contando-se aqueles que não se inscreverão como peregrinos mas assistirão às principais celebrações da JMJ.

O papa Francisco participará da reunião de 25 a 28 de julho, em quatro atos religiosos - a cerimônia de acolhida no dia 25 e a Via-Sacra no dia 27 em Copacabana e, na noite de 27, a Vigília no Campus Fidei (Campo da Fé) em Guaratiba, onde no dia 28 será celebrada a Missa do Envio, na qual os jovens serão convidados a evangelizar o mundo, de volta às suas cidades. Paralelamente, Francisco cumprirá outros programas, como uma audiência protocolar com a presidente Dilma Rousseff, a visita a uma favela e um encontro com jovens internos numa casa de reclusão para viciados em drogas.

O coordenador geral do COL, monsenhor Joel Portella Amado, fez uma exposição para o episcopado sobre a logística da participação dos bispos na JMJ. Haverá orientação e facilidades nos pontos de desembarque para quem chegar de ônibus ou de avião e transporte, em comboio, para os locais de hospedagem. São cinco as opções: hotéis de livre escolha, hotéis reservados pela JMJ, hotéis de trânsito das Forças Armadas, casas de família e conventos religiosos. Os hotéis serão pagos pelos bispos, mas nas casas de família e nos conventos a hospedagem será de graça.

Os bispos brasileiros foram alertados para a necessidade de passarem por uma revista dos agentes de segurança, antes dos atos que tiverem a presença do papa. "Todas as pessoas que forem chegar a 150 metros do papa Francisco terão de ser revistados", adiantou monsenhor Joel, advertindo que algumas poderão ser barradas, o que, acredita, não deverá ocorrer com os bispos. O coordenador aconselhou a todos locomover-se em comboios da JMJ no Rio, para evitar transtornos no transporte.