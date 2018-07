Cerca de 200 morrem afogados ao tentar fugir de conflito no Sudão do Sul Dezenas de sul-sudaneses se afogaram quando a embarcação lotada na qual viajavam naufragou no rio Nilo Branco, perto da capital de uma região produtora de petróleo onde forças do governo e rebeldes disputam o controle, disseram autoridades nesta terça-feira.