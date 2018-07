Cerca de 200 pessoas protestam no palácio Guanabara O Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, é palco de mais um protesto. Cerca de 200 manifestantes saíram às 18h15 do Largo do Machado e caminharam cerca de um quilômetro pelas ruas das Laranjeiras e Pinheiro Machado, onde fica o palácio. Neste momento eles estão sentados na pista em frente ao prédio, no sentido Botafogo. A pista sentido Laranjeiras está aberta ao tráfego.