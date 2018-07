Cerca de 200 pessoas são detidas no RJ por boca-de-urna Ao menos 200 pessoas foram detidas neste domingo, no Estado do Rio de Janeiro, por cometerem crime eleitoral, de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Mais de 100 pessoas foram detidas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando faziam campanha para o atual prefeito da cidade, Washington Reis (PMDB). O Exército deteve duas pessoas em Campo Grande, bairro da zona oeste, por boca-de-urna e campanha explícita com uso de carro de som. "Eles cometeram crimes eleitorais , mas isso sempre acontece. Se tivéssemos mais gente atuando, mais pessoas seriam detidas", avaliou o juiz Luiz Márcio Pereira, responsável pelo controle da propaganda eleitoral no Rio. Os fiscais também recolheram na favela da Rocinha, na zona sul da cidade, vários exemplares do jornal Folha Universal que fazia propaganda para o candidato a prefeitura, Marcelo Crivella (PRB), ligado a Igreja Universal. Para o juiz Luiz Márcio Pereira, o jornal tem conotação de panfletagem. "Neste caso não há liberdade de imprensa. Há um ataque e uma campanha em favor de um candidato. Não é permitido nada fora da informação jornalística", comentou. Mas cedo, policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil detiveram um cabo eleitoral do vereador Claudinho da Academia (PSDC) na Rocinha. Várias pessoas vestidas com camisas amarelas faziam propaganda irregular na Via Ápia, principal rua da comunidade, quando um foguetório anunciou a chegada da polícia. Os cabos eleitorais fugiram, com exceção de um homem, que foi detido e encaminhado à Delegacia da Gávea, na zona sul. Em julho deste ano, Claudinho da Academia fora acusado de ser o candidato escolhido pelo tráfico de drogas da Rocinha, depois que policiais apreenderam documentos que pregavam o apoio irrestrito ao líder comunitário. Ele faz parte da coligação do senador Marcelo Crivella, que aparece em segundo lugar nas últimas pesquisas eleitorais, tecnicamente empatado com Fernando Gabeira (PV). (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier e Carla Marques)